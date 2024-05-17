Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц за $360: представлен новенький смартфон Meizu 21 Note

Устройство уже доступно для предзаказа в Китае по цене от $360.

Meizu 21 Note оснащен 6.78-дюймовым LTPO-дисплеем с частотой обновления от 1 до 144 Гц и яркостью до 1600 нит.

Корпус выполнен из алюминия с задней панелью из стекла, доступен в белом и черном цветах. Толщина — 8.2 мм, вес — 205 г.

Смартфон имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Встроенная система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла.