Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц за $360: представлен новенький смартфон Meizu 21 Note

Snapdragon 8 Gen 2 и 144 Гц за $360: представлен новенький смартфон Meizu 21 NoteОтличный, к слову, аппарат
Устройство уже доступно для предзаказа в Китае по цене от $360.
Meizu 21 Note оснащен 6.78-дюймовым LTPO-дисплеем с частотой обновления от 1 до 144 Гц и яркостью до 1600 нит.
Корпус выполнен из алюминия с задней панелью из стекла, доступен в белом и черном цветах. Толщина — 8.2 мм, вес — 205 г.
Смартфон имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Встроенная система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла.
Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку 65 Вт и обеспечивает до 12.8 часов работы. Смартфон оснащен стереодинамиками и X-осевым линейным мотором для вибрации.
Камера включает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией, 13-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру.
Предзаказ начинается 16 мая, официальные продажи — 20 мая. Цена — $360 за версию 16/256 ГБ и $390 юаней за версию 16/512 ГБ.