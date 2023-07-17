Snapdragon 8 Gen 3 и большая перископическая камера: раскрыты характеристики флагманского Oppo Find X7 Pro

Snapdragon 8 Gen 3 и большая перископическая камера: раскрыты характеристики флагманского Oppo Find X7 ProНамечается достойный флагман
В Сети появились интересные детали о грядущем флагманском смартфоне Oppo Find X7 Pro, который будет основан на ещё непредставленном процессоре Snapdragon 8 Gen 3.
По данным популярного инсайдера Digital Chat Station, новинка будет оснащена высококачественным сенсором Sony IMX9 и IMX8, а также большим перископическим объективом с разрешением 50 Мп.
Грядущий флагман Oppo также получит изогнутый по бокам дисплей Samsung с разрешением 2K и небольшим отверстием по центру для фронтальной камеры.
Что интересно, Qualcomm уже объявила о предстоящем саммите Snapdragon 2023, который состоится с 24 по 26 октября. Ожидается, что на этом мероприятии компания представит новую однокристальную систему, а возможно и первый смартфон на базе этой платформы — Xiaomi 14.