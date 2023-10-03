Snapdragon 8 Gen 3 и до 24 ГБ оперативки: в Сеть слили основные характеристики флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro

Snapdragon 8 Gen 3 и до 24 ГБ оперативки: в Сеть слили основные характеристики флагманского смартфона Xiaomi 14 ProДобротный такой флагман намечается
Xiaomi готовится к запуску своего нового флагманского смартфона — Xiaomi 14 Pro.
Он, как ожидается, будет одним из первых устройств на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. И вот, на радость фанатов, накануне в Сети появились подробные характеристики этой модели.
Согласно утечкам, Xiaomi 14 Pro получит 6,7-дюймовый Micro Quad Curved 2K C8 дисплей с динамической частотой обновления 1-120 Гц LTPO.
Экран будет защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2 и обладать ультратонкими рамками всего 1 мм. Максимальная яркость дисплея составит 3000 нит, а также будет поддерживаться HDR 10+, Full Link Dolby Vision и Pro Colour Tuning.
Что касается других характеристик, то Xiaomi 14 Pro сможет похвастаться до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и вариантами встроенной памяти до 1 ТБ UFS 4.0.
Аккумулятор устройства получит ёмкость 4860 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.