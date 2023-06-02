Snapdragon 8 Gen 3 представят 24 октября. Этот процессор будет стоять в самых крутых смартфонах 2024 года

Саммит пройдёт в период с 24 по 26 октября. Разумеется, основное внимание на нём будет уделено новейшему флагманскому процессору бренда — Snapdragon 8 Gen 3. Именно он ляжет в основу большей части топовых смартфонов крупнейших мировых брендов в 2024 году.

Ожидается, что производство SoC будет проходить на узле N4P, обеспечивая улучшенную производительность и энергоэффективность. Также может состояться предварительный показ пользовательских ядер Oryon от Qualcomm и Snapdragon 8cx Gen 4, предназначенного для ноутбуков.

По слухам, Snapdragon 8 Gen 3 будет оснащён одним ядром Cortex-X4 и новым GPU Adreno 750. Однако до официального анонса эти спецификации следует воспринимать с осторожностью