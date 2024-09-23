Snapdragon 8 Gen 4 и 6100 мАч батарея: характеристики флагманского iQOO 13 утекли в сеть

По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка также получит беспроводную зарядку на 50 Вт.

iQOO 13 сможет похвастаться 6.1-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. В основе устройства будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 4.

Основная камера будет включать три модуля по 50 Мп: основную с оптической стабилизацией, ультраширокоугольную и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера, по слухам, получит разрешение 16 Мп.

Смартфон будет работать под управлением Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 15.

Ожидается наличие ультразвукового сканера отпечатков пальцев, металлической рамки и корпуса с защитой по стандарту IP68. Максимальная версия будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.

Анонс iQOO 13 ожидается уже в декабре 2024 года по цене около $658.