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Опубликовано 23 июля 2024, 09:17
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Snapdragon 8 Gen 4 сможет быть таким же мощным, как флагманский Dimensity 9300, «кушая» в 2 раза меньше энергии

Можно ли это назвать прорывом?
Qualcomm планирует использовать второе поколение 3-нм процесса TSMC для Snapdragon 8 Gen 4, обещая высокую энергоэффективность.
Snapdragon 8 Gen 4 сможет быть таким же мощным, как флагманский Dimensity 9300, «кушая» в 2 раза меньше энергии
© Wccftech

По данным внутренних тестов, графический процессор Adreno 750 показывает отличные результаты, потребляя вдвое меньше энергии по сравнению с MediaTek Dimensity 9300, при этом сохраняя аналогичную производительность.

Однако, инсайдер сообщает, что центральный процессор (CPU) Snapdragon 8 Gen 4 демонстрирует лишь незначительное улучшение эффективности.

Работая на мощности 8 Вт, чипсет набирает около 7300 баллов в многоядерном тесте, что сравнимо с показателями Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro.

Несмотря на скептицизм, Qualcomm показала успешные результаты с чипом Snapdragon X Elite для ноутбуков, и будет интересно увидеть, как Snapdragon 8 Gen 4 проявит себя в других устройствах.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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