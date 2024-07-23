Snapdragon 8 Gen 4 сможет быть таким же мощным, как флагманский Dimensity 9300, «кушая» в 2 раза меньше энергии

По данным внутренних тестов, графический процессор Adreno 750 показывает отличные результаты, потребляя вдвое меньше энергии по сравнению с MediaTek Dimensity 9300, при этом сохраняя аналогичную производительность.

Однако, инсайдер сообщает, что центральный процессор (CPU) Snapdragon 8 Gen 4 демонстрирует лишь незначительное улучшение эффективности.

Работая на мощности 8 Вт, чипсет набирает около 7300 баллов в многоядерном тесте, что сравнимо с показателями Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro.

Несмотря на скептицизм, Qualcomm показала успешные результаты с чипом Snapdragon X Elite для ноутбуков, и будет интересно увидеть, как Snapdragon 8 Gen 4 проявит себя в других устройствах.