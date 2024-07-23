Snapdragon 8 Gen 4 сможет быть таким же мощным, как флагманский Dimensity 9300, «кушая» в 2 раза меньше энергии

Опубликовано 23 июля 2024, 09:17
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Snapdragon 8 Gen 4 сможет быть таким же мощным, как флагманский Dimensity 9300, «кушая» в 2 раза меньше энергииМожно ли это назвать прорывом?
Qualcomm планирует использовать второе поколение 3-нм процесса TSMC для Snapdragon 8 Gen 4, обещая высокую энергоэффективность.
По данным внутренних тестов, графический процессор Adreno 750 показывает отличные результаты, потребляя вдвое меньше энергии по сравнению с MediaTek Dimensity 9300, при этом сохраняя аналогичную производительность.
Однако, инсайдер сообщает, что центральный процессор (CPU) Snapdragon 8 Gen 4 демонстрирует лишь незначительное улучшение эффективности.
Работая на мощности 8 Вт, чипсет набирает около 7300 баллов в многоядерном тесте, что сравнимо с показателями Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro.
Несмотря на скептицизм, Qualcomm показала успешные результаты с чипом Snapdragon X Elite для ноутбуков, и будет интересно увидеть, как Snapdragon 8 Gen 4 проявит себя в других устройствах.