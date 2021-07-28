Snapdragon 898 и быстрая зарядка на 100 Вт — раскрыты подробности флагманской линейки Xiaomi Redmi K50

Но несмотря на это, в сети уже начали появляться первые крупные утечки, касающиеся Redmi K50 и K50 Pro. Так, по данным инсайдеров, в основу устройств ляжет чип Snapdragon 898 от Qualcomm.

Ёмкость аккумулятора ни одной из моделей неизвестна, зато есть информация, что K50 и K50 Pro получат быструю зарядку на 100 Вт. А ещё будет вариант K50 Pro+, который оснастят зарядкой аж на 120 Вт!

Также старшая модель получит основную камеру на 108 Мп, пишет GizChina. В то же время боле доступные версии устройства оснастят лишь 48 Мп модулями.

На данный момент нет информации о цене линейки Redmi K50. Также неизвестна и дата её анонса. Но учитывая, что дебют Redmi K40 состоялся в марте 2021-го, у компании ещё есть есть время на разработку.