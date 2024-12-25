Snapdragon 8s Elite, 7000 мАч и зарядка на 90 Вт: еще один регулятор слил характеристики Xiaomi Poco F7

Poco F7 станет одним из первых смартфонов с чипсетом Snapdragon 8s Elite — улучшенной версией Snapdragon 8 Elite, которая обеспечивает производительность выше Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что устройство поступит в продажу в апреле 2025 года.

Смартфон получит аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки, что выделяет его среди конкурентов.

Также заявлен AMOLED-экран с разрешением 1.5K, поддержкой 5G, NFC и другими современными функциями.

Устройство, вероятно, станет переименованной версией Redmi Turbo 4 Pro, а старшие модели будут основаны на Redmi K80.

Сертификация BIS в Индии подтверждает скорый запуск, а предполагаемая цена около ₹29 999 делает его привлекательным для покупателей, ищущих мощный смартфон в среднем сегменте.