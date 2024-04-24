Snapdragon 8s Gen 3 и 120 Вт зарядки: каким будет Xiaomi Poco F6

Согласно инсайдерской информации, пилотное тестирование смартфона уже началось, и ожидается, что новинка будет оснащена мощным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, поддерживать сверхбыструю зарядку 120 Вт и многое другое.

Возможен релиз девайса уже в мае или июне. Первоначально предполагалось, что Poco F6 станет ребрендингом Redmi K70, но недавние листинги в базе данных IMEI указывают на схожесть с Redmi Note 13 Turbo.

Новинка должна занять свое место в сегменте средне-премиальных смартфонов с ожидаемым ценником около 40 000 рупий в Индии (около 45 000 рублей). Но точные детали будут раскрыты только во время официального запуска.

Ожидается, что устройство получит премиальный металлический корпус и 6.67-дюймовый дисплей.