Snapdragon 8s Gen 3 и 120 Вт зарядки: каким будет Xiaomi Poco F6

Опубликовано 24 апреля 2024, 06:47
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Snapdragon 8s Gen 3 и 120 Вт зарядки: каким будет Xiaomi Poco F6Железо намечается интересное
После запуска Poco X6 Neo в Индии, популярный бренд смартфонов, скорее всего, готовится представить Poco F6 на местном рынке.
Согласно инсайдерской информации, пилотное тестирование смартфона уже началось, и ожидается, что новинка будет оснащена мощным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, поддерживать сверхбыструю зарядку 120 Вт и многое другое.
Возможен релиз девайса уже в мае или июне. Первоначально предполагалось, что Poco F6 станет ребрендингом Redmi K70, но недавние листинги в базе данных IMEI указывают на схожесть с Redmi Note 13 Turbo.
Новинка должна занять свое место в сегменте средне-премиальных смартфонов с ожидаемым ценником около 40 000 рупий в Индии (около 45 000 рублей). Но точные детали будут раскрыты только во время официального запуска.
Ожидается, что устройство получит премиальный металлический корпус и 6.67-дюймовый дисплей.