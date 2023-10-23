Snapdragon проиграл: самыми быстрыми Android-смартфонами в 2024 году будут модели на MediaTek

Так, новинка превзошла показатели своего главного конкурента Snapdragon 8 Gen 3 в Geekbench.

При этом стоит отметить, что Dimensity 9300 включает в себя архитектуру с четырьмя сверхбольшими ядрами Cortex-X4 и четырьмя большими ядрами Cortex-A720, что позволяет значительно улучшить производительность, сократив при этом энергопотребление.

Такие инновации делают его первым чипом, поддерживающим память LPDDR5T с пиковой скоростью 9.6 Гбит/сек, и обеспечивают улучшенную производительность GPU, что обещает новый уровень игрового опыта на Android-смартфонах​.

А это значит, что велик шанс того, что самые мощные и быстрые смартфоны на Android будут те, что построены на базе процессора Dimensity 9300, а не Snapdragon 8 Gen 3.