Snapdragon проиграл: самыми быстрыми Android-смартфонами в 2024 году будут модели на MediaTek

Snapdragon проиграл: самыми быстрыми Android-смартфонами в 2024 году будут модели на MediaTekЕщё лет 5 назад в такое никто бы не поверил
Согласно данным, опубликованным в Antutu сегодня, 23 октября, новый флагманский чип Dimensity 9300 от MediaTek показал впечатляющие результаты.
Так, новинка превзошла показатели своего главного конкурента Snapdragon 8 Gen 3 в Geekbench.
При этом стоит отметить, что Dimensity 9300 включает в себя архитектуру с четырьмя сверхбольшими ядрами Cortex-X4 и четырьмя большими ядрами Cortex-A720, что позволяет значительно улучшить производительность, сократив при этом энергопотребление.
Такие инновации делают его первым чипом, поддерживающим память LPDDR5T с пиковой скоростью 9.6 Гбит/сек, и обеспечивают улучшенную производительность GPU, что обещает новый уровень игрового опыта на Android-смартфонах.
А это значит, что велик шанс того, что самые мощные и быстрые смартфоны на Android будут те, что построены на базе процессора Dimensity 9300, а не Snapdragon 8 Gen 3.