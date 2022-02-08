Snapdragon-версия флагманского Samsung Galaxy S впервые выйдет не только в Китае и США

Но, судя по всему, в рядах счастливчиков прибавление. Если верить данным интернет-инсайдеров, в 2022 году Samsung выпустит Samsung Galaxy S22 на базе Snapdragon 8 Gen 1 в Индии. Причём наконец-то это произойдёт прямо на старте продаж смартфонов.

То есть да, со временем до страны добрался тот же Galaxy S20 FE на базе Snapdragon 865. Но это произошло лишь через несколько месяцев после запуска модели. При этом прочие устройства также выпускались в стране на базе SoC Exynos от самой Samsung.

Напомним, что весь остальной мир получит Galaxy S22 на базе Exynos 2200. Анонс новинок ожидается уже 9 февраля.