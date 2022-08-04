Снимающий на уровне iPhone 13 Pro Max недорогой смартфон Google уже подешевел. С релиза прошла всего пара недель

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Снимающий на уровне iPhone 13 Pro Max недорогой смартфон Google уже подешевел. С релиза прошла всего пара недельИ вряд ли это связано с низкой популярностью новинки
Вышедший недавно среднебюджетник Google — Pixel 6A — получился крайне интересным камерофоном. Теперь же устройство стало ещё более привлекательным, учитывая, что купить его можно на 50 долларов дешевле изначальной цены.
Прямо сейчас на Amazon базовую версию смартфона можно приобрести всего за 399 долларов. В переводе в рубли это около 24,5 тыс. Правда, на данный момент за такую цену предлагаются лишь некоторые цветовые варианты устройства.
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Напомним, что релиз Pixel 6A состоялся 28 июля. При этом свежий тест от специалистов DxOMark показал, что девайс способен делать фотографии практически на одном уровне не только с Pixel 6, но также и с топовым iPhone 13 Pro Max.