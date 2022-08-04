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Снимающий на уровне iPhone 13 Pro Max недорогой смартфон Google уже подешевел. С релиза прошла всего пара недель

И вряд ли это связано с низкой популярностью новинки

Вышедший недавно среднебюджетник Google — Pixel 6A — получился крайне интересным камерофоном. Теперь же устройство стало ещё более привлекательным, учитывая, что купить его можно на 50 долларов дешевле изначальной цены.