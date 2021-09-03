Сноуден предупредил о тотальной слежке за пользователями смартфонов в будущем

Выступая на марафоне «Новое знание», проходящем в России, Сноуден заявил, что алгоритмы вычисления «запрещённого» контента на смартфонах – только начало перед внедрением инструментов для повсеместной и пристальной слежки за всеми владельцами гаджетов. Отдельно он коснулся компании Apple, в связи с последними анонсами технологий по поиску информации на личном устройстве пользователей. По его словам, когда эти технологии будут полностью завершены, тогда компания просто будет продавать информацию о пользователях или «сдавать» её по требованию различных структур.

Также Сноуден подчеркнул, что технологии поиска информации на личном устройстве представляет собой опасность для приватности, и нет никаких гарантий, что корпорации не «перейдут барьер» для поиска политических разногласий или финансового следа.