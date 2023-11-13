Собственная ОС Huawei для смартфонов перестанет запускать Android-приложения

Следующая версия HarmonyOS NEXT будет полностью основана на собственной разработке компании, отказавшись от использования традиционного кода AOSP (Android Open Source Project).

Это означает, что новая система будет поддерживать исключительно те приложения, которые были разработаны специально для HarmonyOS, использующие формат установочных пакетов Hap.

Этот шаг является частью стратегии компании по развитию и популяризации своей операционной системы.

В ответ на эти изменения, многие крупные интернет-компании, включая NetEase, Meituan, ByteDance и DingTalk, начали активно нанимать специалистов для разработки приложений под HarmonyOS.

Кроме того, уже объявлено о запуске некоторых приложений для системы Huawei. Например, 6 ноября компания Tongcheng Travel объявила о начале разработки нативного приложения для неё, планируя завершить разработку основной версии к концу 2023 года.

Это решение Huawei отражает стремление компании к независимости и развитию собственных технологий в условиях постоянно меняющегося рынка мобильных технологий.