Содержимое коробки флагманского Xiaomi Mi 11 «слили» в сеть

Напомним, что согласно последним данным, Xiaomi Mi 11 будет работать на базе процессора Snapdragon 888, иметь до 12 ГБ оперативной памяти и AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Камера смартфона получит разрешение 108 Мп, при этом также будет поддержка 30-кратного зума. Цена смартфона, если верить echagent26, будет начинаться от 610 долларов (46,3 тыс рублей), в то время как ранее говорилось о стартовой цене в 690 долларов (52,3 тыс рублей).