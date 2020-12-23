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Содержимое коробки флагманского Xiaomi Mi 11 «слили» в сеть

И развеяли опасения касательно кое-какого «сходства» новинки с iPhone 12 и Galaxy S21
Уже совсем скоро, 28 декабря 2020 года, состоится анонс нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 11. Несмотря на то, что мы знаем об устройстве практически всё, инсайдерам всё же удалось удивить общественность — они слили в сеть фото с содержимым коробки грядущей новинки.

Источником утечки стал инсайдер под ником echagent26, опубликовавший в своём Twitter-аккаунте ряд снимков. На них видно, что смартфон, в отличие от iPhone 12 и грядущего Galaxy S21, всё же будет поставляться с зарядным блоком. Фото также показывает, как будет выглядеть грядущий флагман Xiaomi в упакованном виде.

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Напомним, что согласно последним данным, Xiaomi Mi 11 будет работать на базе процессора Snapdragon 888, иметь до 12 ГБ оперативной памяти и AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Камера смартфона получит разрешение 108 Мп, при этом также будет поддержка 30-кратного зума. Цена смартфона, если верить echagent26, будет начинаться от 610 долларов (46,3 тыс рублей), в то время как ранее говорилось о стартовой цене в 690 долларов (52,3 тыс рублей).