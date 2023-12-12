Sony анонсировала флагманский 50-мегапиксельный модуль для будущих камерофонов

Сенсор отличается 1-дюймовым размером и обладает разрешением 50 миллионов пикселей с размером пикселя 1.6 микрометра.

Эти характеристики предполагают, что модуль будет использоваться в основных камерах флагманских смартфонов, хотя пока неизвестно, в каких именно моделях он появится.

Существуют предположения, что новинка может быть использована в таких устройствах, как Xiaomi 14 Ultra и Oppo Find X7 Pro.

Ранее Oppo и OnePlus уже использовали другие модели из серии Sony LYTIA, такие как LYT-T808 и LYT-808, которые являются 50-мегапиксельными сенсорами размером 1/1.4 дюйма. Новый модуль LYT-900, судя по названию, представляет собой еще более продвинутую версию в этой линейке.

Этот шаг Sony подчеркивает их стремление к инновациям в области мобильной фотографии, предлагая пользователям еще более качественные и детализированные снимки.