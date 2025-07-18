Sony бесплатно заменит бракованные из-за неисправной платы Xperia 1 VII

Как выяснилось, часть устройств получила дефектную плату, из-за которой аппараты могли самопроизвольно выключаться, перезагружаться или вовсе переставать включаться.

Компания провела расследование и изменила производственный процесс, чтобы предотвратить повторение проблемы в новых партиях. Владельцам Xperia 1 VII рекомендуется проверить свой смартфон по IMEI на специальном сайте Sony.

Если устройство входит в список затронутых дефектом, пользователю предложат инструкции для оформления заявки на бесплатную замену. Программа стартует 21 июля.

Sony советует заранее создать резервную копию данных перед отправкой телефона в сервисный центр. Компания извинилась за неудобства и заверила, что новые устройства производятся по обновленной технологии.