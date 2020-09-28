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Sony готовит новый флагманский камерофон Xperia 1 III к началу 2021 года
Компания все же смогла справиться с кризисом?
В сети опубликовали первую информацию о будущих планах Sony: компания готовит новый флагманский камерофон Xperia 1 III уже к началу 2021 года. Ожидается, что устройство получит еще более продвинутые возможности камеры, чем предшественник.
Источник, имеющий доступ к планам Sony, рассказал о желании компании установить в Xperia 1 III улучшенные экран и камеру, пишет японский ресурс Androidnext. Отдельное внимание компания уделяет возможностям фронтальной камеры, хоть сам датчик и останется прежним.
Sony Xperia 1 III получит дисплей, который будет на 15% ярче, чем у предшественника, и фронтальную камеру с улучшенным объективом, но размер сенсора и разрешение, вероятно, останутся прежними
Ожидается, что в основу новинки ляжет процессор Snapdragon 875 — на это указывает хотя бы тот факт, что смартфон представят в начале 2021 года.