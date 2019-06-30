Sony готовит смартфон с экстремально большим экраном

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia 20, пока не представленном производителем официально. Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своём аккаунте Twitter живые фотографии защитного стекла, якобы предназначенного именно для этой модели.
Как видно по фото, смартфон окажется просто огромным — его сложно удержать одной рукой, не говоря уже о том, чтобы управлять.
По предварительным данным, Sony Xperia 20 придется на смену модели Xperia 10 или Xperia 10 Plus, дебютировавшим в начале 2019 года. Они имеют диагонали дисплеев 6 и 6,5 дюйма и унаследовали вытянутую форму с соотношением сторон 21:9 у флагманского смартфона Sony Xperia 1.
От Sony Xperia 20 таже ожидается дисплей Sony Xperia 20, но, судя по всему, он станет ещё больше. Также смартфону приписывают двойную основную камеру, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, а также 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C.