Sony готовит смартфон с экстремально большим экраном

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia 20, пока не представленном производителем официально. Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал в своём аккаунте Twitter живые фотографии защитного стекла, якобы предназначенного именно для этой модели.

Как видно по фото, смартфон окажется просто огромным — его сложно удержать одной рукой, не говоря уже о том, чтобы управлять.