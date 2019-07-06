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Sony готовит смартфон-свёрток со сворачивающимся дисплеем

Компания готова на отчаянные меры, лишь бы занять место под солнцем
После того, как Samsung попала в глубочайшую яму неудач со своим Samsung Galaxy Fold, казалось, что ни одна компания, производящая смартфоны, не станет выпускать свою вариацию на тему ровно до тех пор, пока корейская компания не разберется со своим сгибаемым смартфоном. Та же Huawei решила передвинуть старт продаж Mate X до осени. Причем не факт, что даже осенью нас ждет какой-то запуск. Казалось — новый форм-фактор смартфонов потерян на ближайшие года. Но тут в игру врывается Sony.

Согласно последним слухам, японская компания вплотную занялась разработкой собственного сворачиваемого смартфона. Устройство будет оснащено дисплеем LG, основной камерой с 10-и кратным оптическим зумом и аккумулятором емкостью на 3220 мАч. Да, не самая впечатляющая емкость, но опять же, компания на данном этапе работает лишь над прототипом. Так, в смартфоне используется среднего уровня процессор Snapdragon 7250, в то время как в серийной модели ожидаются Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

В отличие от Galaxy Fold и Mate X, в складывающемся смартфоне Sony будет использоваться дизайн Nautilus, что в свою очередь означает, что выдвижной форм-фактор устройства будет аналогичен последнему патенту Samsung:

На первый взгляд может показаться странным, что Sony, чье мобильное подразделение из года в год становится все ближе к смерти, так отчаянно пытается заниматься передовыми разработками. Ей бы выпустить устройства, которые рынок примет, а не лезть во взрослые игры с инновациями. Но кто знает, вдруг именно такие отчаянные меры и помогут компании вернуться на вершину перечня производителей смартфонов.

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