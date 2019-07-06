Sony готовит смартфон-свёрток со сворачивающимся дисплеем

Согласно последним слухам, японская компания вплотную занялась разработкой собственного сворачиваемого смартфона. Устройство будет оснащено дисплеем LG, основной камерой с 10-и кратным оптическим зумом и аккумулятором емкостью на 3220 мАч. Да, не самая впечатляющая емкость, но опять же, компания на данном этапе работает лишь над прототипом. Так, в смартфоне используется среднего уровня процессор Snapdragon 7250, в то время как в серийной модели ожидаются Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

В отличие от Galaxy Fold и Mate X, в складывающемся смартфоне Sony будет использоваться дизайн Nautilus, что в свою очередь означает, что выдвижной форм-фактор устройства будет аналогичен последнему патенту Samsung: