Sony начала продажи компактного смартфона Sony Xperia 5 V с флагманскими характеристиками за €999

Sony начала продажи компактного смартфона Sony Xperia 5 V с флагманскими характеристиками за €999Глоток свежего воздуха в современном мире лопат
В начале сентября Sony представила Xperia 5 V — свой новый компактный флагманский смартфон.
Устройство получило 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц.
Внутри него работает мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя, который можно расширить с помощью microSD карты.
Аккумулятор новинки имеет ёмкость 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
Основная камера смартфона обладает разрешением 48 Мп и использует 52-мегапиксельный датчик Exmore T. По умолчанию камера делает снимки с разрешением 12 Мп. Также стоит отметить 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив.
Xperia 5 V отличается высокой прочностью благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP68 и использованию стекла Gorilla Glass Victus 2.
Смартфон уже доступен для покупки во многих европейских странах, включая Францию, Германию и Испанию, по цене €999.