Sony начала продажи компактного смартфона Sony Xperia 5 V с флагманскими характеристиками за €999

Основная камера смартфона обладает разрешением 48 Мп и использует 52-мегапиксельный датчик Exmore T. По умолчанию камера делает снимки с разрешением 12 Мп. Также стоит отметить 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив.

Xperia 5 V отличается высокой прочностью благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP68 и использованию стекла Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон уже доступен для покупки во многих европейских странах, включая Францию, Германию и Испанию, по цене €999.