Sony начала уходить с европейского рынка смартфонов — кто следующий

Этот смартфон так и не появился на прилавках, хотя должен был добраться до ритейла еще в мае. Более того, предыдущие модели исчезли из ассортимента всех местных операторов и ритейлеров.

Sony объясняет это фокусом на онлайн-продажах: купить устройства теперь можно только через официальный сайт компании или Amazon в отдельных странах ЕС. Но, что интересно, Финляндия в этот список не входит.

В Sony добавляют, что «анализируют рыночную ситуацию» и оценивают целесообразность присутствия в отдельных регионах.

Официальная причина ухода не названа, но инсайдеры связывают её с падением спроса и серьёзными проблемами у Xperia 1 VII: в Японии продажи флагмана уже остановлены из-за массовых технических неисправностей.

Xperia-серия долгое время славилась качественной камерой и необычным дизайном, но теперь в Европе эпоха Sony, похоже, подходит к концу.