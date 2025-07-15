Телефоны
Опубликовано 15 июля 2025, 20:38
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Sony начала уходить с европейского рынка смартфонов — кто следующий

Пока не полностью, но все к этому ведет
Sony завершила продажу своих смартфонов в Европе. В Финляндии компания уже прекратила поставки моделей Xperia, включая последний флагман Xperia 1 VII.
Sony начала уходить с европейского рынка смартфонов — кто следующий
© Ferra

Этот смартфон так и не появился на прилавках, хотя должен был добраться до ритейла еще в мае. Более того, предыдущие модели исчезли из ассортимента всех местных операторов и ритейлеров.

Sony объясняет это фокусом на онлайн-продажах: купить устройства теперь можно только через официальный сайт компании или Amazon в отдельных странах ЕС. Но, что интересно, Финляндия в этот список не входит.

В Sony добавляют, что «анализируют рыночную ситуацию» и оценивают целесообразность присутствия в отдельных регионах.

Официальная причина ухода не названа, но инсайдеры связывают её с падением спроса и серьёзными проблемами у Xperia 1 VII: в Японии продажи флагмана уже остановлены из-за массовых технических неисправностей.

Xperia-серия долгое время славилась качественной камерой и необычным дизайном, но теперь в Европе эпоха Sony, похоже, подходит к концу.

Источник:SuomiMobiili
Автор:Булат Кармак
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