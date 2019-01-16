Sony назвала дату анонса своего следующего флагмана

Компания Sony Mobile разослала журналистам приглашения на свою следующую пресс-конференцию. Мероприятие приурочено к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Таким образом, следующие смартфоны Sony будут представлены 25 февраля 2019 года. Намёков на программу мероприятия производитель в приглашении не дал. Как ожидается, на нём состоится анонс флагманского смартфона Xperia XZ4, а также более простых моделей XA3, XA3 Ultra и L3.