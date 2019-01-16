Sony назвала дату анонса своего следующего флагмана

Компания Sony Mobile разослала журналистам приглашения на свою следующую пресс-конференцию. Мероприятие приурочено к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.
Таким образом, следующие смартфоны Sony будут представлены 25 февраля 2019 года. Намёков на программу мероприятия производитель в приглашении не дал. Как ожидается, на нём состоится анонс флагманского смартфона Xperia XZ4, а также более простых моделей XA3, XA3 Ultra и L3.
Смартфон Xperia XZ4 станет наследником Xperia XZ3, представленного на сентябрьской выставке IFA 2018. Согласно более ранним утечкам, он не получит изогнутого дисплея, также у него не будет выреза. Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с соотношение сторон 21:9, тройную камеру, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения на боку, новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч и операционную систему Android 9 Pie. На нижней грани разместятся порт USB Type-C и решётка динамика.