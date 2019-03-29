Sony объединит мобильное и телевизионное подразделения, чтобы скрыть убытки от продаж смартфонов

Компания Sony объявила о реорганизации, которая произойдёт в самое ближайшее время. С 1 апреля 2019 года внутри компании будут объединены три подразделения, которые ранее работали независимо.

В одно подразделение попадут IP&S (Imaging Products & Solutions), которое занималось камерами и тому подобным, HE&S (Home Entertainment & Sound), в котором работают над телевизорами и акустикой, а также Mobile Communications, отвечающее за смартфоны.

Подразделение Sony Mobile работало самостоятельно и было убыточным, но в одном подразделении с прибыльными телевизорами итоговая статистика станет снова красивой.

Во главе нового подразделения EP&S (Electronics Products & Solutions) встанет Шигеки Ишизука (Shigeki Ishizuka). Сейчас он руководит направлением Storage Media, а с 1 апреля возьмёт под своё крыло новое направление дополнительно.