Sony официально добавит на Xperia оболочку китайских смартфонов Meizu

При этом на данный момент оба производителя намерены сконцентрировать своё внимание на адаптации приложений Flyme для Sony Xperia 1 III. Но в дальнейшем список устройств и объём «портирования» должны увеличиться, пишет MyDrivers.

Сообщается, что после установки обновления, владельцы новенькой Xperia получат доступ к новому контенту. Например, они смогут пользоваться магазином приложений, который до этого оставался эксклюзивом для пользователей Flyme.