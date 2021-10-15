Sony официально добавит на Xperia оболочку китайских смартфонов Meizu

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Sony официально добавит на Xperia оболочку китайских смартфонов MeizuЕщё пару лет назад подобное невозможно было даже представить
В сети появилась информация о заключении партнёрства между Sony и Meizu. Последняя будет поставлять свою фирменную оболочку Flyme на смартфоны японской компании.
При этом на данный момент оба производителя намерены сконцентрировать своё внимание на адаптации приложений Flyme для Sony Xperia 1 III. Но в дальнейшем список устройств и объём «портирования» должны увеличиться, пишет MyDrivers.
Сообщается, что после установки обновления, владельцы новенькой Xperia получат доступ к новому контенту. Например, они смогут пользоваться магазином приложений, который до этого оставался эксклюзивом для пользователей Flyme.
Напомним, что в марте 2021 года Meizu представила новейшую версию собственной оболочки — Flyme 9. По словам представителей компании, на её разработку ушло 552 дня. Главными нововведениями в прошивке стали инновации в области конфиденциальности и безопасности.