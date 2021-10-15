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Sony официально добавит на Xperia оболочку китайских смартфонов Meizu

Ещё пару лет назад подобное невозможно было даже представить
В сети появилась информация о заключении партнёрства между Sony и Meizu. Последняя будет поставлять свою фирменную оболочку Flyme на смартфоны японской компании.
Sony официально добавит на Xperia оболочку китайских смартфонов Meizu

При этом на данный момент оба производителя намерены сконцентрировать своё внимание на адаптации приложений Flyme для Sony Xperia 1 III. Но в дальнейшем список устройств и объём «портирования» должны увеличиться, пишет MyDrivers.

Сообщается, что после установки обновления, владельцы новенькой Xperia получат доступ к новому контенту. Например, они смогут пользоваться магазином приложений, который до этого оставался эксклюзивом для пользователей Flyme.

Sony официально добавит на Xperia оболочку китайских смартфонов Meizu

Напомним, что в марте 2021 года Meizu представила новейшую версию собственной оболочки — Flyme 9. По словам представителей компании, на её разработку ушло 552 дня. Главными нововведениями в прошивке стали инновации в области конфиденциальности и безопасности.