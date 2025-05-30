Sony отказалась от производства флагманских смартфонов

Опубликовано 30 мая 2025, 19:401 мин.
Sony отказалась от производства флагманских смартфоновИ полностью перешла на OEM
Компания Sony окончательно перевела производство смартфонов Xperia, включая флагманскую модель Xperia 1 VII, на внешних подрядчиков. Об этом стало известно после обновления информации на официальном сайте Sony, где в перечне продукции ее заводов полностью исчезла категория «смартфоны».
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Ранее Sony производила телефоны на собственных заводах в Таиланде и Китае. Однако теперь даже в этих локациях смартфоны не числятся среди продукции, что говорит о полном переходе к OEM-модели — то есть передаче производства внешним компаниям.
Особенно примечательно, что речь идет не о бюджетных моделях, а о топовом Xperia 1 VII. До недавнего времени компания тщательно контролировала производство таких устройств внутри своей экосистемы. Теперь же Sony, судя по всему, изменила подход, доверив и флагманские модели сторонним сборочным предприятиям.