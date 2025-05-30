Sony отказалась от производства флагманских смартфонов

Ранее Sony производила телефоны на собственных заводах в Таиланде и Китае. Однако теперь даже в этих локациях смартфоны не числятся среди продукции, что говорит о полном переходе к OEM-модели — то есть передаче производства внешним компаниям.

Особенно примечательно, что речь идет не о бюджетных моделях, а о топовом Xperia 1 VII. До недавнего времени компания тщательно контролировала производство таких устройств внутри своей экосистемы. Теперь же Sony, судя по всему, изменила подход, доверив и флагманские модели сторонним сборочным предприятиям.