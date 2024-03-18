Sony откажется от «киношного» экрана 21:9 в флагманском смартфоне Xperia I VI

Опубликовано 18 марта 2024, 07:20
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Sony откажется от «киношного» экрана 21:9 в флагманском смартфоне Xperia I VIИ снизит его разрешение
Фанаты Sony Xperia, ликуйте и… унывайте? В сети появились слухи о том, что компания может отказаться от своего фирменного «киношного» экрана 21:9 в грядущем флагмане Xperia 1 VI.
Согласно утечке от Zackbuks на Weibo, Sony Xperia 1 VI станет более «обыденным» — вместо 21:9 нас ждет более привычный формат 19.5:9.
С одной стороны, это может разочаровать тех, кто ценит высокое и узкое полотно, идеально подходящее для просмотра фильмов. С другой стороны, такой шаг может сделать Xperia 1 VI более привлекательным для массового покупателя.
Помимо изменения соотношения сторон, Xperia 1 VI, возможно, лишится 4K-разрешения — вместо него будет 2K. В остальном же дизайн смартфона, как ожидается, останется схожим с предшественником.
Из прочих интересных деталей:
- Все три камеры на задней панели Xperia 1 VI будут оснащены 48-мегапиксельными сенсорами Exmor T.
- Sony может стать первой, кто реализует технологию цифровой подписи фотографий прямо в камере.
- Xperia 1 VI будет доступен в вариантах с 12 и 16 ГБ оперативной памяти.