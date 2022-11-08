Sony откажется от сканера отпечатка пальцев на боковой грани смартфонов уже в 2023 году

Например, именно японский IT-гигант в своё время начал продвигать идею размещения сканеров отпечатка пальцев на боковой грани. Порой даже совмещая с кнопкой блокировки и включения.

Как стало известно, теперь и сами японцы решили изменить свой подход к сканеру отпечатка пальцев. По данным инсайдеров, в 2023 году нас ждут сразу три флагмана бренда. И все они получат подэкранный сканер.

Иронично, что многие годы одна лишь Sony выпускала смартфоны со сканером сбоку, в то время как прочие бренды либо копировали Apple, размещая кнопку в нижней части передней панели, либо располагали сканер на задней стороне устройства.