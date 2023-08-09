Sony предсказала отсутствие роста продаж Apple в 2023 году, даже несмотря на скорый релиз iPhone 15

Однако, несмотря на предстоящий запуск iPhone 15, Sony считает, что новая линейка флагманов не поможет Apple в росте продаж. Оценка японцев основана на бизнесе производства сенсоров для смартфонных камер, который не приносил прибыли в этом квартале.

Спрос на смартфоны в Китае замедлился, и ситуация в США также не радужная. Apple сообщила о снижении глобальных поставок на 2% в своём отчёте за III квартал 2023 года.

Если Apple не увеличит продажи iPhone, партнёры, такие как Sony, также пострадают. Несмотря на заявления Sony о возможном восстановлении рынка смартфонов во II половине 2023-го, компания изменила своё мнение.

Теперь её представители заявляют о возможности восстановление лишь в следующем году.