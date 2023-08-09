Sony предсказала отсутствие роста продаж Apple в 2023 году, даже несмотря на скорый релиз iPhone 15

Sony предсказала отсутствие роста продаж Apple в 2023 году, даже несмотря на скорый релиз iPhone 15А это уже печально
Все смартфоны Apple используют камеры от Sony, что делает японского производителя ключевым партнёром компании.
Однако, несмотря на предстоящий запуск iPhone 15, Sony считает, что новая линейка флагманов не поможет Apple в росте продаж. Оценка японцев основана на бизнесе производства сенсоров для смартфонных камер, который не приносил прибыли в этом квартале.
Спрос на смартфоны в Китае замедлился, и ситуация в США также не радужная. Apple сообщила о снижении глобальных поставок на 2% в своём отчёте за III квартал 2023 года.
Если Apple не увеличит продажи iPhone, партнёры, такие как Sony, также пострадают. Несмотря на заявления Sony о возможном восстановлении рынка смартфонов во II половине 2023-го, компания изменила своё мнение.
Теперь её представители заявляют о возможности восстановление лишь в следующем году.