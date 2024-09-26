Sony представила энергоэффективный сенсор камеры LYT-818 для флагманских смартфонов

Новинка обещает выдающееся качество изображений, особенно в условиях низкой освещенности, и обеспечивает улучшенные возможности HDR.

Сенсор оснащен 86-дБ динамическим диапазоном HDR и размером 1/1.28 дюйма, что сопоставимо с известными сенсорами IMX700 и IMX707.

Используя три уровня усиления, LYT-818 позволяет улавливать больше деталей как в ярких, так и в темных участках кадра. Дополнительно сенсор обладает низким уровнем шума, что делает его идеальным для съемки в условиях недостаточного освещения.

Ожидается, что этот сенсор дебютирует в будущих смартфонах Vivo X200 Pro и X200 Pro Mini, обеспечивая пользователям высокое качество фото и видео даже при сложных условиях съемки.

Одной из главных особенностей LYT-818 является его энергоэффективный дизайн. В отличие от традиционных HDR-решений, этот сенсор потребляет меньше энергии, что положительно сказывается на времени работы устройства без подзарядки.