Sony представила флагман Xperia 1 VII с чипом Snapdragon 8 Elite и топовыми камерами

Смартфон получил 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080p и поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также батарею емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает до двух дней работы без подзарядки.

Основная камера Xperia 1 VII использует новый сенсор Exmor T, который поддерживает съемку с эквивалентными фокусными расстояниями 24 мм и 48 мм.

Также улучшен ультраширокоугольный модуль — теперь это 48 Мп камера с оптическим форматом 1/1.56 дюйма, что в два раза больше, чем у прошлогодней модели. Кроме того, устройство получило 85-170 мм телеобъектив для съемки с высоким уровнем детализации.

Смартфон доступен в Европе по цене €1499 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенного хранилища. Версии с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти будут эксклюзивом для азиатского рынка.