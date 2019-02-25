Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с тройной камерой

Смартфон оснащается OLED-дисплеем 4K HDR с соотношением сторон 21:9, точное разрешение составляет 3840х1644 пикселей. Основная камера тройная на 12 Мп у каждого модуля, оптика — широкоугольная, телефона и сверхширокоугольная. Съёмка может быть осуществлена в разрешении 4K HDR с частотой 24 кадра в секунду и в формате 21:9. Есть функция Cinema Pro и готовые пресеты цветокоррекции. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. Аккумулятор обладает ёмкостью 3330 мАч. Есть USB Type-C, но нет 3,5-мм разъёма для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце.

Смартфон предлагается в четырёх цветовых вариантах — чёрном, сером, белом и сиреневом. Он поступит в продажу во втором квартале 2019 года. Цена пока не объявлена.