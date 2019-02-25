Sony представила смартфон Sony Xperia L3 с двойной камерой для экономных

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Sony представила недорогой смартфон Sony Xperia L3 (обзор).

В отличие от новых Sony Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus, младшая модель получила уже привычный дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением HD+ и диагональю 5,7 дюйма. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Основные камеры — 13+2 Мп, фронтальная — 8-мегапиксельная.