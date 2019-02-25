Sony представила смартфоны Xperia 10 и Xperia 10 Plus

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Sony представила смартфоны среднего уровня Xperia 10 и Xperia 10 10 Plus (обзор).
Как и флагманский Sony Xperia 1, они оснащаются вытянутым дисплеем с соотношением сторон 21:9. Разрешение составляет 2520 х 1080 пикселей, диагональ — 6 и 6,5 дюйма. Сканер отпечатков пальцев расположен на правом торце. Основные камеры — 13+5 и 13+8 Мп соответственно, фронтальная — 8-мегапиксельная.
У Xperia 10 аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. У Xperia 10 Plus — Snapdragon 636 и 4 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2870 и 3000 мАч соотвественно.
Камера Xperia 10 и 10 Plus позволяет снимать видео в разрешении 4K и с соотношением сторон 21:9. Смартфоны поддерживают технологию Sony High-Resolution Audio и кодек LDAC для прослушивания музыку в её первоначальном звучании даже через беспроводные наушники.
Смартфоны оборудованы 3,5-мм разъёмом для наушников с поддержкой FM-радио. Также есть порт USB Type-C. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9 Pie.
Обе модели поступят в продажу в марте 2019 года. Цена составит 349,99 и 429,99 долларов соответственно.