Sony представила смартфоны Xperia 10 и Xperia 10 Plus

У Xperia 10 аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения. У Xperia 10 Plus — Snapdragon 636 и 4 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2870 и 3000 мАч соотвественно.

Камера Xperia 10 и 10 Plus позволяет снимать видео в разрешении 4K и с соотношением сторон 21:9. Смартфоны поддерживают технологию Sony High-Resolution Audio и кодек LDAC для прослушивания музыку в её первоначальном звучании даже через беспроводные наушники.

Смартфоны оборудованы 3,5-мм разъёмом для наушников с поддержкой FM-радио. Также есть порт USB Type-C. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Обе модели поступят в продажу в марте 2019 года. Цена составит 349,99 и 429,99 долларов соответственно.