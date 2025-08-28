Sony: производственный дефект материнской платы стал причиной поломок Xperia 1 VII

Как сообщает портал Android Authority, оказалось, что причина указанных прблем — неисправная материнская плата. А повреждения были получены на производстве из-за экстремальных температур и влажности.

После этого Sony «вернулась» с отчётом о внедрении мер контроля температуры и влажности, а также новой системы мониторинга качества.

Продажи Xperia 1 VII возобновятся 25 августа в Европе и 27 августа в Японии.