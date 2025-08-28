Sony: производственный дефект материнской платы стал причиной поломок Xperia 1 VII

Опубликовано 28 августа 2025, 23:421 мин.
Sony: производственный дефект материнской платы стал причиной поломок Xperia 1 VIIСитуацию пообещали исправить
В мае Sony представила смартфон Xperia 1 VII, но покупатели столкнулись с самопроизвольной перезагрузкой и выключением, иногда телефоны даже не включались. Продажи были приостановлены, а Sony начала расследование.
© Robert Triggs / Android Authority
Как сообщает портал Android Authority, оказалось, что причина указанных прблем — неисправная материнская плата. А повреждения были получены на производстве из-за экстремальных температур и влажности.
После этого Sony «вернулась» с отчётом о внедрении мер контроля температуры и влажности, а также новой системы мониторинга качества.
Продажи Xperia 1 VII возобновятся 25 августа в Европе и 27 августа в Японии.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
