Sony раскрыла цену и дату выхода флагманского Xperia 1 III

Стоимость Sony Xperia 1 III на европейском рынке составит 1 299 евро, тогда как модель Xperia 5 III можно будет приобрести за 999 евро. На данный момент оба смартфона доступны для предзаказа, тогда как продажи стартуют уже в начале августа, а если быть точнее 6 числа.

Sony Xperia 1 III получил 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц и поддержкой HDR. Работает устройство на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон оснащен энергоемким аккумулятором на 4500 мАч, а благодаря адаптеру на 30 Вт он может заряжаться до 50% всего за полчаса.

Что касается фотовозможностей, Sony Xperia 1 III получил три модуля по 12 Мп и возможность снимать видео с частотой 120 кадров в секунду.