Sony раскрыла сроки выхода глобальной версии своего главного камерофона Xperia Pro-I

Sony раскрыла сроки выхода глобальной версии своего главного камерофона Xperia Pro-IВнезапно, случится это уже вот-вот
Сейчас же случилось то, чего ждали фанаты бренда — Sony раскрыла сроки выхода глобальной версии аппарата. Пока что речь идёт о рынках Великобритании, Франции, Германии и, внезапно, США.
Так, первыми аппарат смогут приобрести французы и британии — 2 декабря. Следом за ними доступ к смартфону получат немцы — в Германии телефон начнут продавать 7 декабря. В Соединённых Штатах Xperia Pro-I появится 10 декабря.
Что интересно, в Китае камерофон появится уже после Франции — 6 декабря. Там цена устройства составит 1720 долларов (130 тыс рублей).
Напомним, что в основу девайса лёг чип Snapdragon 888. Также он получил 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора аппарата — 4500 мАч.
Но самое главное — это камера смартфона. Она тройная, причём все модули на 12 Мп.