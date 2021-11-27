Sony раскрыла сроки выхода глобальной версии своего главного камерофона Xperia Pro-I

Сейчас же случилось то, чего ждали фанаты бренда — Sony раскрыла сроки выхода глобальной версии аппарата. Пока что речь идёт о рынках Великобритании, Франции, Германии и, внезапно, США.

Так, первыми аппарат смогут приобрести французы и британии — 2 декабря. Следом за ними доступ к смартфону получат немцы — в Германии телефон начнут продавать 7 декабря. В Соединённых Штатах Xperia Pro-I появится 10 декабря.