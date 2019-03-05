Sony рассказала, какие технологии флагманская Xperia 1 заимствовала у профессиональных фотоаппаратов

Компания Sony использовала в камере новейшего флагманского смартфона Xperia 1 ряд технологий профессиональных зеркальных фотоаппаратов Sony Alpha. Об этом рассказал журналистам старший менеджер по глобальному маркетингу Sony Адам Марш (Adam Marsh) в интервью ресурсу TrustedReviews.

Это стало возможным благодаря реструктуризации в компании, устранившей ряд барьеров между подразделениями Xperia и Alpha. Речь идёт, в частности, о Bionz X для мобильных устройств — адаптированная технология Sony Alpha для смартфонов. Она обеспечивает шумоподавление в формате RAW, автофокусировку по глазам, автофокусировка и автоматическую экспозицию с частотой 10 кадров/с, точный фокус во время высокоскоростной и портретной съемки.

Одной из разработок, хорошо знакомым пользователям зеркалок, мигрировавших на смартфоны стала функция Eye AF — автофокусировки по глазам, которая отслеживает их движение.

Технология шумоподавления в формате RAW снижает уровень шумов на снимке перед сохранением изображения в формате JPEG, и в результате получается более четкая фотография. Благодаря автофокусу и автоматической экспозиции с частотой до 10 кадров/с пользователи смогут делать четкие и сбалансированные кадры быстро движущихся объектов в режиме серийной съемки.

Также сам основной датчик разрешением «всего» 12 Мп, обеспечивает большой размер пикселя, что в сочетании со светосильной оптикой даёт больше возможностей для красивых кадров. Отметим, что конкурентам по смартфонному рынку Sony предлагает датчик на 48 Мп, но для своего флагмана выбрала 12-мегапиксельное решение.