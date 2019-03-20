Sony создаст смартфон на замену Xperia Compact с диагональю 5,7 дюйма

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia 4, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился японский ресурс SumahuInfo.

По данным источника, Sony продолжит менять свои основные линейки. Так, после запуска флагманского Xperia 1 и смартфонов Xperia 10 среднего уровня, пришёл черёд замены Xperia XZ2 Compact. Он тоже получит новое название — Sony Xperia 4.

Ресурс также опубликовал сравнительный рендер последних поколений «компактных» смартфонов Xperia. Новинка станет самой крупной из них и смена названия становится совсем логичной. При этом в смартфоне будет использовать вытянутый «кинематографический» экран с соотношением 21:9, как у Xperia 1 и Xperia 10. Диагональ достигнет 5,7 дюймов, а габариты — 149 х 65 х 8,3 мм.

Как ожидается, смартфон оснащён двойной основной камерой, процессором Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 2800 мАч.