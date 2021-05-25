Sony устроила распродажу в честь дня рождения со скидками до 100 тысяч рублей

Так, например, на 15 тыс дешевле можно купить флагманский смартфон Xperia 1. Если обычно за него просят 74 990 рублей, то сейчас — всего лишь 59 990 рублей. Не менее приятная скидка предлагается и при покупке Xperia 5. Смартфон, продававшийся раньше за 62 490 рублей можно урвать за 49 990 рублей.

Наибольшая скидка даётся на телевизор Sony KD-85ZH8. Его можно купить на 100 тыс рублей дешевле обычного — за 899 990 рублей вместо «стандартных» 999 990 рублей. На 50 тыс дешевле можно приобрести KD-85XH8096 — 249 990 рублей вместо 299 990.

С полным списком устройств по скидке можно ознакомиться на официальной странице акции.