Sony вернула на рынок Xperia 1 VII с обновлением до Android 16

Опубликовано 17 сентября 2025, 23:581 мин.
Sony вернула на рынок Xperia 1 VII с обновлением до Android 16В Европе обновление уже доступно
Компания Sony выпустила новое обновление для своего телефона Xperia 1 VII. Этот телефон появился на рынке недавно, но у него были проблемы с программным обеспечением, из-за чего вендор отозвал модель с рынка. Теперь же, при возвращении устройств в продажу, телефоны поставляются с обновлением до Android 16.
© Sony
Когда телефон только вышел, на нём уже была установлена версия Android 15. Теперь пользователи могут скачать новую версию ПО, под номером 71.1.A.2.68, поддерживающее Android 16. Обновление весит около 1,1 ГБ и уже доступно в Европе. Его можно скачать через настройки телефона. Sony обещает выпускать крупные обновления для телефона в течение шести лет и поддерживать его с исправлениями безопасности, так что он получит обновление до Android 19.
Причём Sony сделала этот шаг одной из первых на рынке смартфонов. Многие производители только готовятся к развёртыванию обновления.