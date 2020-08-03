Sony возобновит выпуск компактных флагманских смартфонов

По крайней мере, именно об этом заявили сразу два источника. Если верить их словам, то уже в 2021 году нас ждет возвращение Sony к прежней тактике на рынке смартфонов: выпуску сразу трех флагманов различных размеров. Учитывая, что в последнее время каждый новый смартфон получает диагональ от 6,5 дюймов и соответствующие размеры, вполне вероятно, что новинки от Sony начнут пользоваться популярностью.

Напомним, что ближайший смартфон, который может стать “компактным” - Google Pixel 4a от поискового гиганта. Если верить слухам, которые гуляют по сети накануне анонса девайса, он будет иметь 5,8-дюймовый безрамочный экран.