Sony возродит легендарную линейку Xperia Ultra новым 7-дюймовым смартфоном

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне, который расширит серию Xperia 10. По данным источников, к уже представленным моделям Xperia 10 и Xperia 10 Plus вскоре также можно ожидать дебюта ещё более крупной модели — Xperia 10 Ultra.

Как и другие представители линейки Ultra, новый смартфон будет огромным. При этом он получит «кинематографический» дисплей, как у Xperia 1, 10, и 10 Plus, с соотношением сторон 21:9. В итоге, мы получим вытянутый 7-дюймовый экран.

Ресурс PhoneArena опубликовал рендер, показывающий как может выглядеть 7-дюймовый Xperia 10 Ultra в сравнении с 5,8-дюймовым Samsung Galaxy S10e и 6,5-дюймовым Xperia 10 Plus.

Что касается прочих характеристик, то смартфон оснащается процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойной камерой, как у Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

Официальный дебют Sony Xperia 10 Ultra ожидается в ближайшее время.