Sony втайне готовит новую технологию для камер смартфонов

Как пишет издание Letsgodigital, это вполне может быть так, потому что Sony с 1980-х годов специализируется на полупроводниках, к которым относятся датчики изображений. И если предположения верны, на рынок может выйти разработка Sony нового поколения.

Отмечается, что такие выводы сделаны не случайно. Sony — один из первых разработчиков полупроводников и цветных камер, а также датчиков изображений CMOS, которые используют многие производители смартфонов.