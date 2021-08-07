Sony втайне готовит новую технологию для камер смартфонов

Телефоны
Сегодня в 20:54
Sony втайне готовит новую технологию для камер смартфоновОна уже зарегистрирована под маркой Lytia
В Сети появились предположения о новой торговой марке Lytia, которую в классе полупроводников зарегистрировал европейский представитель Sony. Что это будет, точно не известно, но есть догадки, что компания может выпустить новые датчики изображений.
Как пишет издание Letsgodigital, это вполне может быть так, потому что Sony с 1980-х годов специализируется на полупроводниках, к которым относятся датчики изображений. И если предположения верны, на рынок может выйти разработка Sony нового поколения.
Отмечается, что такие выводы сделаны не случайно. Sony — один из первых разработчиков полупроводников и цветных камер, а также датчиков изображений CMOS, которые используют многие производители смартфонов.