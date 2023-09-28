Sony выпустила бесплатный видеоредактор эксклюзивно для нового флагманского смартфона Xperia 1 V

Инструмент позволяет быстро и легко создавать короткие видеоролики, особенно полезные для публикации в соцсетях.

Сегодня стало известно, что приложение расширило свою доступность и теперь его можно скачать в Google Play, если вы владелец смартфона Sony Xperia 1 V.

Одной из ключевых особенностей Video Creator является функция «Auto Edit», которая автоматически соединяет короткие видео, добавляя музыку и эффекты.

Кроме того, приложение предлагает базовые настройки для коррекции экспозиции и контраста, а также возможность обрезки и экспорта видео в различных размерах и форматах.

Однако стоит отметить, что если у вас нет флагманского смартфона Sony 2023 года, вы не сможете скачать новинку из из магазина приложений Google.