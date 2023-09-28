Sony выпустила бесплатный видеоредактор эксклюзивно для нового флагманского смартфона Xperia 1 V

Sony выпустила бесплатный видеоредактор эксклюзивно для нового флагманского смартфона Xperia 1 VРанее он был доступен лишь владельцам Xperia 5 V
Несколько дней назад Sony представила новое приложение для создания видео под названием Video Creator, эксклюзивно для своего флагманского смартфона Xperia 5 V.
Инструмент позволяет быстро и легко создавать короткие видеоролики, особенно полезные для публикации в соцсетях.
Сегодня стало известно, что приложение расширило свою доступность и теперь его можно скачать в Google Play, если вы владелец смартфона Sony Xperia 1 V.
Одной из ключевых особенностей Video Creator является функция «Auto Edit», которая автоматически соединяет короткие видео, добавляя музыку и эффекты.
Кроме того, приложение предлагает базовые настройки для коррекции экспозиции и контраста, а также возможность обрезки и экспорта видео в различных размерах и форматах.
Однако стоит отметить, что если у вас нет флагманского смартфона Sony 2023 года, вы не сможете скачать новинку из из магазина приложений Google.