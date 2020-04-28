Sony выпустила бюджетный смартфон с фирменным вытянутым дизайном

Устройство получило 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 21:9. Работает же смартфон на базе процессора MediaTek Helio P22, который также был установлен в прошлом году в другом продукте компании — Sony Xperia L3. Оперативной памяти в новинке установлено 3 ГБ, а постоянной 64 ГБ.