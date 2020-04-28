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Sony выпустила бюджетный смартфон с фирменным вытянутым дизайном
Правда, у устройства есть “слабое” место — процессор
В сети появилась информация о том, что Sony выпустила бюджетный смартфон с фирменным вытянутым дизайном — Sony Xperia L4.
Устройство получило 6,2-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 21:9. Работает же смартфон на базе процессора MediaTek Helio P22, который также был установлен в прошлом году в другом продукте компании — Sony Xperia L3. Оперативной памяти в новинке установлено 3 ГБ, а постоянной 64 ГБ.
Что же до камер, то основная представлена тройным модулем на 13, 5 и 2 Мп, а фронтальная одинарным “глазком” на 8 Мп. Емкость аккумулятора новинки составляет 3 580 мАч, а цена — 199 евро. Что интересно, устройство работает из коробки на базе Android 9 Pie.