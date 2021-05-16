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Сегодня в 12:22
Sony выпустит недорогой компактный смартфон Xperia Ace 2
Неужели небольшие устройства вновь вернутся в моду?
В сети появилась информация о том, что Sony планирует выпустить новый небольшой смартфон. Но в отличие от предыдущих подобных девайсов компании, новинка будет относиться к линейке недорогих устройств.
Если верить данным инсайдеров, называться новинка будет Xperia Ace 2. Основной для смартфона должен стать Snapdragon 690G от Qualcomm, а размер его дисплея составит «смешные» для 2021 года 5,5 дюйма.
Судя по опубликованным фотографиям новой Xperia, смартфон получит минималистичный дизайн с блоком основной камеры аля iPhone X. Какие именно модули стоит ждать в устройстве — пока что неизвестно.
Отметим, что есть слухи, согласно которым новинка станет эксклюзивом для японского рынка. Так это или нет — узнаем во время анонса.