Sony выпустит новый флагман на Snapdragon 888 и с 16 ГБ оперативной памяти

То есть да, если верить данным интернет инсайдеров, новинка сможет похвастаться 16 ГБ оперативной памяти, пишет androidnext. При этом так как это аппарат линейки Xperia, то компания явно уделит немало внимания фотовозможностям смартфона.

Отметим, что на данный момент всё ещё неясно, когда именно Xperia 1 III Pro будет анонсирована и тем более поступит в продажу. Учитывая, что даже оригинальная, не Pro-версия, пока что продаётся лишь в Китае, вряд ли анонс продвинутого варианта состоится в ближайшее время.