Sony выпустит новый флагман на Snapdragon 888 и с 16 ГБ оперативной памяти

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Sony выпустит новый флагман на Snapdragon 888 и с 16 ГБ оперативной памятиПравда, не совсем понятно как скоро
В сети появилась информация о том, каким будет новый флагманский смартфон Sony. Устройство, которое будет называться Xperia 1 III Pro, получит топовый чип Snapdragon 888 и оперативную память, которой не могут похвастаться многие ноутбуки.
То есть да, если верить данным интернет инсайдеров, новинка сможет похвастаться 16 ГБ оперативной памяти, пишет androidnext. При этом так как это аппарат линейки Xperia, то компания явно уделит немало внимания фотовозможностям смартфона.
Отметим, что на данный момент всё ещё неясно, когда именно Xperia 1 III Pro будет анонсирована и тем более поступит в продажу. Учитывая, что даже оригинальная, не Pro-версия, пока что продаётся лишь в Китае, вряд ли анонс продвинутого варианта состоится в ближайшее время.