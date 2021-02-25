Sony выпустит рекордно большой модуль камеры

Так, по словам популярного интернет-инсайдера RODENT950, называться модуль будет IMX800, а его размер составит 1 дюйм (2,54 см) пишет Gizmochina. При этом его анонс ожидается в апреле 2021 года, а первым смартфоно, оснащённым им, должен стать Huawei P50.

К сожалению, о новой разработке Sony всё ещё не так много подробностей. Неизвестно, например, на что будет способен IMX800, в чём будет заключаться его особенность. Но уже сам его размер говорит нам о том, что как минимум в режиме ночной съёмки ему не будет равных.