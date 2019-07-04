Sony выпустит сразу два флагмана Xperia осенью

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Sony Xperia 2, пока не представленном производителем официально.

Согласно более ранним слухам, Sony представит Xperia 2 уже на выставке IFA 2019, которая пройдёт с 6 сентября по 11 сентября в Берлине. Однако в свете новой информации, можно сделать вывод, что моделей Xperia 2 будет сразу две.

В сети были замечены два профиля UAProf (User Agent Profile, спецификация устройства, предназначенная для создателей контента) — для моделей с номерами J8210 и J8010. У Sony Xperia 1 модельный номер J8110, это означает, что J8210 принадлежит будущему Xperia 2 с высокой вероятностью.

Согласно документации, Xperia J8010 оснащается дисплеем с разрешением 3840 x 1644 пикселей и соотношением сторон 21:9, в то время как модель с номером J8210 получила дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 16:9. Это говорит о том, что одна из моделей Xperia 2 будет высококлассной, а вторая — более доступной.